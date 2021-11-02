В Мордовии в своем доме при пожаре погиб 59-летний мужчина

Утром 17 декабря в Мордовии произошел пожар. Внутри загоревшегося дома было найдено тело 59-летнего мужчины, сообщает Следственный Комитет региона.

Трагедия произошла в селе Пушкино Кадошкинского района. Как оказалось, за несколько дней до этого в доме погибшего уже происходило возгорание, но тогда он смог справиться с огнем самостоятельно. Следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Сейчас следователи пытаются установить все обстоятельства трагедии. После этого будет принято соответствующее процессуальное решение.