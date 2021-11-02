В Саранске сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники полиции Саранска задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Жертвой злоумышленника стала 84-летняя горожанка. Женщина рассказала, что к ней пришел неизвестный, который представился работником Горгаза. Проверив оборудование, «работник» заявил о необходимости установки нового счетчика, стоимость которого составила 30 тысяч рублей. Женщина передала деньги, а злоумышленник пообещал установить счетчик на следующий день, но так и не пришел.

Мошенником оказался 25-летний работник частной компании по обслуживанию газового оборудования. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».