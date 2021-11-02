Водитель «Мазды» устроил ДТП на трассе Саранск — Ульяновск: есть пострадавшие

Днем 17 декабря на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие. Об обстоятельствах случившегося рассказали в Госавтоинспекции Мордовии.

Уточняется, что 24-летний водитель «Мазды», совершая обгон, столкнулся с «Ладой-Грантой», а затем врезался в КамАЗ.

В результате аварии 33-летняя водитель «Лады» с различными травмами госпитализирована в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ», 44-летняя и 66-летняя женщины-пассажиры автомашины «МАЗДА-3» доставлялась в ГБУЗ РМ «Комсомольская ЦРБ».