24 декабря в Саранске пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка

Стало известно, что 24 декабря в Саранске состоится большая предновогодняя ярмарка. Жители города смогут приобрети товары от производителей по доступным ценам.

Площадки ярмарок будут работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:

· ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко);

· пр-т 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Венедяпиных);

· ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой);

· пр-т 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

В продажу поступят такие популярные категории товаров как яйца, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед и другие. На ярмарке будут дежурить волонтеры. Для населения будет курсировать бесплатный автотранспорт.