В Саранске открылась резиденция мордовского Деда Мороза

В Мордовском государственном национальном театре 19 декабря открылась резиденция мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя». Специально для гостей и жителей столицы региона организована праздничная программа. Мероприятия будут интересны как взрослым, так и детям.

Площадка оформлена в национальном стиле. Внимание уделено малейшим деталям. Все костюмы и даже посох ЯкшАматя украшены мордовским орнаментом и вышивкой. В фойе гостей встречает Богиня ветра. Она проводит детей к Дедушке Морозу и другим сказочным персонажам.

Организаторы приготовили для гостей праздника интерактивный спектакль «Вокруг елки» с конкурсами, песнями и танцами. На представлении будет звучать и мордовская речь, чтобы приобщить маленьких жителей республики к национальной культуре. В конце мероприятия все ребята получат сладкие подарки и смогут сфотографироваться с мордовским Дедом Морозом — для этого организована специальная новогодняя фотозона.

Резиденция будет работать до 6 января.