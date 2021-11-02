В Мордовии к обочине дороги вышли лоси

В социальных сетях были опубликованы фото лосей, которые решили выйти на обочину проезжей части. Инцидент произошел в Атяшево.

Предполагается, что животные могли выйти из леса в поисках еды. Они слизывают соль, которой посыпают дороги. Поясняется, что это для сохатых считается лакомством.

«Если вы увидели на дороге лосей, остановитесь и включите аварийку, чтобы предупредить других водителей. После этого дождитесь, пока животное уйдет. Не нужно сигналить лосю — так можно спровоцировать неадекватную реакцию», - рассказали в Госавтоинспекции.