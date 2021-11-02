В Саранске оперативники изъяли у местной жительницы более 260 граммов гашиша, метамфетамин и МДМА

В Саранске 29-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела. У женщины нашли наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия в квартире подозреваемой нашли 264 грамма гашиша, метамфетамин и МДМА общей массой 6,81 грамма.

Горожанка рассказала, что купила наркотики в Интернете, а потом забрала их из тайника. Часть наркотического средства она оставила в брикетах, часть расфасовала с целью последующего сбыта потребителям, реализовав один сверток своему знакомому.

Сейчас подозреваемая заключена под стражу. Расследование продолжается.