Жители Мордовии в декабре получат детские пособия досрочно

Пенсионный фонд сообщает о том, что в Мордовии будет изменен график выплаты детских пособий и других социальных выплат. Это связано с новогодними праздниками.

Так, в декабре досрочно будут выданы пособия беременным женщинам, выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет и другие меры поддержки, которые выдаются третьего числа каждого месяца. Подчеркивается, что деньги поступят на карту уже 29 декабря.

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала за январь будут выплачены также 29 декабря.