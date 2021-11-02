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Премьер правительства Мордовии Владимир Сидоров покинул пост

Премьер правительства Мордовии Владимир Сидоров покинул пост

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что председатель правительства региона Владимир Сидоров покинул свой пост. Новая кандидатура на данную должность будет предложена в течение двух недель.

«Удовлетворил просьбу председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова о выходе на пенсию», - написал руководитель республики.

Артем Здунов подчеркнул, что правительство РМ продолжит работать в действующем составе.

Стоит отметить, что Владимир Сидоров отмечен государственными наградами. В 2019 году ему было присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".