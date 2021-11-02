Премьер правительства Мордовии Владимир Сидоров покинул пост

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что председатель правительства региона Владимир Сидоров покинул свой пост. Новая кандидатура на данную должность будет предложена в течение двух недель.

«Удовлетворил просьбу председателя правительства Мордовии Владимира Сидорова о выходе на пенсию», - написал руководитель республики.

Артем Здунов подчеркнул, что правительство РМ продолжит работать в действующем составе.

Стоит отметить, что Владимир Сидоров отмечен государственными наградами. В 2019 году ему было присвоено звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".