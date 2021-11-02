Коммунальные службы Мордовии провели праздничные дни в режиме полной готовности

На проведенном 6 января Главой Мордовии Артёмом Здуновым оперативном совещании и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Иван Петуров доложил о проблемах, с которыми столкнулся жилищно-коммунальный комплекс в праздничные дни.

Режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями с 1 по 4 января текущего года был введен для субъектов электроэнергетики.



Было отмечено, что наиболее серьезные нарушения были зафиксированы 2 января во время ледяного дождя и сильного ветра, которые привели к обледенению проводов. Электроснабжение временно было прекращено для полутора тысяч жилых домов, в которых проживают более 5,5 тысячи человек. Энергетиками оперативно были предприняты необходимые меры, что позволило в сжатые сроки устранить все нарушения и восстановить электроснабжение.



Руководитель ведомства также сообщил, что в праздничные дни в городском округе Саранск работало в среднем 44 единицы специализированной техники для вывоза ТКО, в районах республики - 19. С 1 по 3 января сотрудниками министерства был организован мониторинг площадок накопления ТКО на предмет переполнения контейнеров, который показал ряд проблемных участков. В частности, это площадки на улице Воинова и на выезде из Саранска в направлении Ромоданова. На всех участках проблемы оперативно устранялись.



Как отметил Иван Петуров, в управлении многоквартирным жилым фондом в праздничные дни серьезных проблем выявлено не было. Возникали неполадки с отоплением подъездов МКД в Старошайговском районе, также было зафиксировано отсутствие горячей воды из-за вышедшего из строя циркуляционного оборудования на тепловом пункте в одном из жилых домов Саранска. Необходимые меры коммунальщиками были предприняты.



Артём Здунов подчеркнул, что необходимо держать на особом контроле состояние водонапорных башен, которые могут быть подвержены обледенению.