Семьи военнослужащих из Мордовии побывали на спектакле «Щелкунчик» в Большом театре и в «Зимней сказке»

5 января в Государственном академическом Большом театре России в Москве собралось более 1000 человек, чтобы увидеть спектакль «Щелкунчик». Зрителями стали семьи военнослужащих и волонтеры штабов #МЫВМЕСТЕ со всей России. Мероприятие организовано в рамках Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.



Главными гостями спектакля стали дети военнослужащих – участников специальной военной операции, они приехали в Большой театр вместе с родителями и опекунами. Среди зрителей были и дети мобилизованных из Мордовии, которые накануне вместе с мамами приехали в Москву. Гостей столицы встречали волонтеры Общероссийской акции #МыВместе.



Новогоднее путешествие в столицу нашей Родины и традиционный показ балета «Щелкунчик» стали настоящим чудом для детей и их родителей. Гости отметили, что сказка о спасении Щелкунчика погрузила их в волшебную и удивительную атмосферу.



Мероприятие проводилось Государственным академическим Большим театром России совместно с Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке Ассоциации волонтерских центров.

Спектакль «Щелкунчик» стал продолжением цикла праздничных событий для детей со всей России. Так с 23 по 26 декабря 2022 года в рамках специального Новогоднего проекта мэрии Москвы жители Мордовии приняли участие в туристической программе «Зимняя сказка».



Семьи участников специальной военной операции побывали на экскурсии по новогодней столице, Красной площади, ВДНХ и в Музее Москвы. Также дети военнослужащих вместе с родителями стали участниками новогодней программы «Русские забавы» в Измайловском Кремле, где познакомились с сюжетами русских былин и сказаний, водили хороводы и приняли участие в массовых народных играх и забавах, а также смогли самостоятельно расписать деревянные елочные шары. В заключении гостей ждало путешествие в русскую старину – прогулка по территории Измайловского Кремля.