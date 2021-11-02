Протравитель для картофеля Syngenta®

На основе широкого применения средств защиты растений основаны все современные технологии интенсивного выращивания продукции растениеводства. Одни из важных агрохимикатов, существенно влияющих на урожайность — протравители семян. Используются для защиты проростков, корневой системы, всходов растений от семенных и почвенных инфекций.

Компания Syngenta в настоящее время производит и поставляет на отечественный рынок агрохимикатов 26 видов инсектицидных и фунгицидных протравителей семян. В их числе — четыре наименования протравителей картофеля: ВАЙБРАНС® Топ, КРУЙЗЕР®, СЕЛЕСТ® Топ, МАКСИМ®. Обзор их преимуществ, рекомендаций по применению приведен в каталоге «Сингента» и на официальном сайте компании.

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Препараты

МАКСИМ® (формула М)

Профессиональный контактный фунгицидный протравитель (3 класс опасности) содержит флудиоксонил. Защищает проростки, всходы посадочного материала картофеля от комплекса распространённых заболеваний, передающихся через почву. Период защитного действия — до 4 недель. Не приводит к гибели полезных микроорганизмов. Применяется для мокрого протравливания клубней на специальном оборудовании. Поставляется потребителям в форме концентрата суспензии в ёмкостях по 5 литров. Для обработки используется рабочий раствор: 0,2–0,4 л препарата МАКСИМ на 10 л воды.

ВАЙБРАНС® Топ

Новый профессиональный 3-компонентный инсектофунгицидный протравитель (3 класс опасности) защищает клубни картофеля, проростки, всходы от комплекса вредителей и штаммов распространённых заболеваний. Благодаря содержанию SDHI-молекулы седаксана эффективен против устойчивых патогенов. Период защитного действия — до 60 дней. Концентрат суспензии поставляется в 5-литровых канистрах. Перед применением разбавляется из расчёта 0,4–0,7 л агрохимиката ВАЙБРАНС ТОП на 10–15 л воды.

КРУЙЗЕР®

Профессиональный системный инсектицидный протравитель (3 класс опасности) содержит тиаметоксам. Защищает посадочный материал, проростки, всходы картофеля от распространённых почвенных и наземных вредителей. Повышает жизненную силу растений (Vigor™ Еffect). Период защитного действия составляет до полутора месяцев. Концентрат суспензии поставляется в 5- или 20-литровых канистрах. Для обработки клубней приготавливают рабочий раствор: 0,2 л препарата КРУЙЗЕР на 10 л воды. Мокрое протравливание производят на специализированном оборудовании.

Комплексное решение для аграриев Cropwise® Operations

Цифровая платформа от Syngenta разработана с целью облегчить работу специалистов агрохозяйств. Представляет собой комплексное решение, позволяющее агрономической службе облегчить мониторинг состояния полей, посевов, оптимально спланировать срочные, текущие и будущие полевые работы. При этом используются исходные данные, получаемые от разнообразных датчиков, сенсоров, вэбкамер, системы спутникового контроля, интернет-сервисов.

Функционал системы Cropwise® Operations существенно расширяют мобильные приложения. Так, цифровая платформа позволяет вести историю использования угодий, оптимально спланировать разные виды работ в хозяйстве, провести в режиме реального времени наблюдение за состоянием посевов (составить скаутинг-карту). По данным системы можно с большой точностью спрогнозировать урожай.

Борьба с контрафактом

Высокое качество СЗР и других агрохимикатов Syngenta — причина появления на рынке подделок. Для минимизации его негативного влияния компания проводит системную работу по противодействию распространению фальсификата. К примеру, с этой целью используется уникальная тара с многоуровневой защитой. В каталоге «Сингента» описаны характерные особенности такой упаковки.

Действенный способ оригинальные протравители купить — обратиться непосредственно к официальному дистрибьютору «Сингента». На официальном сайте размещена информация о региональных представительствах компании, приведены адреса и контактные данные дистрибьюторов.

АПРОН Голд, ВЭ

Протравители семян

Фунгицидный протравитель семян подсолнечника и сахарной свеклы для защиты от патогенов.

АТУВА, ВС

Биологический инокулянт

Инокулянт последнего поколения с биологической фиксацией азота.

ВАЙБРАНС Интеграл, КС

Протравитель инсектофунгицидный

Высокоэффективный регулятор роста растений для предотвращения полегания зерновых.

Программа компенсации ЗоРРО®

Позволяет минимизировать потери агропроизводителей от резкого падения цен на выращенную продукцию. Условия программы учитывают данные аграрных бирж Euronext CBOT (уровень фьючерсных цен на кукурузу, зерновые). При критичном снижении текущих цен, агрохозяйство сможет получить до 15% компенсации на средства, потраченные на покупку продуктции Syngenta®. Зарегистрироваться для участия в ЗоРРО® - https://commodities.cropwise.com.ru/ru/.

Программа АгриКлайм™

Дополнительно защитить инвестиции от потерь в случае неурожая поможет программа погодной гарантии АгриКлайм™. Участник выбирает период, вид культуры и получает компенсацию до 35% затрат на продукцию Syngenta®, если погодные катаклизмы приведут к критичной потере урожая. Для участия следует зарегистрироваться у менеджера «Сингента». Подробно условия программы изложены в каталоге «Сингента».

Поощрительная программа Агробонус

Накопительная система предназначена для стимулирования спроса на продукцию Syngenta®. За каждую покупку товаров у официального дистрибьютора участнику начисляются баллы. Накопленную сумму впоследствии можно обменять на подарок от компании, выбрав подходящий из каталога «Сингента». Зарегистрироваться для участия можно, выслав заявку по электронной почте agrobonus.russia@syngenta.com.

Агротехническая поддержка «Сингента»

Агрономическая и техническая поддержка клиентов — одно из преимуществ сотрудничества с Syngenta. В структуре компании функционируют специализированные подразделения, оказывающие разностороннюю помощь агрохозяйствам. В их числе, в частности, отдел полевых испытаний, исследовательские лаборатории, служба агрономического образования, различные сервисы.

Функционирует служба дистанционной поддержки клиентов. На вопросы специалистов агрохозяйств ответят эксперты компании. Связаться со службой можно по многоканальному телефону горячей линии или по месенджеру.