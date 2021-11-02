Житель Саранска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти знакомой

В Саранске суд рассмотрит уголовное дело, фигурантом которого является местный житель. Он обвиняется в причинении смерти знакомой.

Преступление было совершено в августе 2022 года. Обвиняемый находился в гостях у 36-летней знакомой, с которой распивал спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Горожанин избил подругу.

После пострадавшую без сознания обнаружили соседи. Они вызвали «Скорую», женщина была доставлена в больницу. Медикам не удалось ее спасти.

«Согласно заключению судебной медицинской экспертизы ее смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела, осложнившейся травматическим отеком головного мозга», - заявили в пресс-службе СК по РМ.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния фигурант дела признал полностью.