82-летняя жительница Саранска передала неизвестным 180 тысяч рублей, желая помочь якобы попавшей в ДТП дочери

В Саранске 82-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Горожанка передала злоумышленникам 180 тысяч рублей, чтобы помочь «дочери», которая якобы попала в ДТП.

Так, пенсионерке позвонила неизвестная и назвала ее мамой. Плача, она рассказала, что попала в аварию, в которой пострадала девушка. После этого женщина передала трубку другому человеку, которая подробно рассказала о травмах, полученных в результате аварии.

Потом незнакомка попросила деньги, чтобы решить вопрос и избежать уголовной ответственности. Пенсионерка рассказала, что у нее есть 180 тысяч рублей.

«По указанию звонивших денежные средства испуганная горожанка спрятала в личные вещи и сложила в пакет, который передала приехавшему к ней домой мужчине в медицинской маске», - рассказали в МВД Мордовии.

Сейчас по данному факту проводится проверка.