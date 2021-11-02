МВД по Республике Мордовия объявлено вознаграждение за информацию, способствующую раскрытию преступлений

МВД Мордовии готово выплатить 250 тысяч рублей за помощь в раскрытии преступлений, совершенных в отношении малолетних. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

17 марта 2020 года в Саранске недалеко от школы №10 была найдена новорожденная девочка. На ее теле были обнаружены гнилостные изменения. До сих пор мать малышки не установлена.

Еще одно преступление было совершено в октябре 2022 года в Краснослободске. На улице Литвиновской около частного дома была найдена коробка, в которой находились две новорожденные девочки, завернутые в пеленки. Их экстренно доставили в больницу. В настоящий момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

МВД по Республике Мордовия обращается с просьбой ко всем гражданам, владеющим какой-либо информацией, способствующей установлению личностей матерей новорожденных. Сообщить данные о предполагаемых лицах можно по телефонам: 47-77-71, 38-59-52, 29-84-03.