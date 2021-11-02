В Саранске 13 января временно ограничат движение транспорта

Стало известно, что 13 января в Саранске временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период уборки снега и наледи с улично-дорожной сети г. Саранска с 8:00 до 18:00 13 января будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на участке от дома № 47 по пр-кту 60 лет Октября до дома № 38а по ул. Веселовского.

Исключение составит общественный транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).