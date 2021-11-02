Следком проверяет информацию о бродячих собаках в Саранске

Стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по факту размещения в соцсетях информации о бродячих собаках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что горожане рассказали о том, что по проспекту Российской Армии в Саранске бегают безнадзорные животные. Местные жители опасаются за свою безопасность и детей. Сведений о пострадавших не имеется.

«По данному факту Октябрьским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия организовано проведение процессуальной проверки. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение», - сказали в Следкоме.