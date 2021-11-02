Глава республики поручил обеспечить безопасность при проведении крещенских купаний

Глава Мордовии Артём Здунов на еженедельном оперативном совещании с членами Правительства и главами муниципальных районов дал поручение организовать весь комплекс мероприятий по безопасному проведению крещенских купаний. Предстоит провести проверку планируемых мест купания, обеспечить наличие пунктов обогрева, организовать дежурство спасателей и волонтеров.

Глава Мордовии подчеркнул: мелочей здесь нет, на кону стоит жизнь и безопасность жителей республики. «Обязательно в пунктах обогрева должен быть горячий чай. Необходимо обратить внимание не только на вечерние купания - люди ведь будут и днем приходить к купели. Поэтому по безопасности надо всё проверить, если нужно - отработать с волонтерами. Чтобы всегда в местах купания кто-то был, чтобы могли вызвать скорую помощь, если вдруг кому-то станет плохо. Отнеситесь к этому серьезно, потому что, к сожалению, бывают и жертвы во время таких купаний».

Также на оперативном совещании было доложено, что поручение Главы Мордовии о приведении в порядок катков в муниципалитетах выполнено. Места для массового катания на коньках, которые ранее находились в неудовлетворительном состоянии, теперь в полной готовности.