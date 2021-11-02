Главе СК будет оперативно доложено о расследовании истязания несовершеннолетней в Республике Мордовия

Стало известно, что в социальных сетях были опубликованы подробности истории об истязании отчимом 12-летней девочки в Мордовии.

Как оказалось, несколько лет школьницу воспитывала бабушка, так как мать отказалась выполнять свои обязанности. Но потом она решила забрать девочку к себе и отчиму. И, по словам пенсионерки, её стали регулярно истязать и причинять побои при полном бездействии органов профилактики.

«Ранее Председатель СК России поручал доложить о ходе проверки. В настоящее время следственными органами СУ СК России по Республике Мордовия расследуется уголовное дело об истязании (ст.117 УК РФ), ребенок изъят из семьи и проживает в реабилитационном центре», - сказали в Следкоме.

Руководителю СУ СК России по Республике Мордовия Коробову О.А. поручено оперативно представить докладную записку о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.