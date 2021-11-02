Жителей Мордовии предупредили о звонках с просьбами оставлять включенным газ

Власти Мордовии в понедельник, 16 января, опубликовали предупреждение для местных жителей. Было сказано о звонках детям от неизвестных. Звонящие просят включить домашние приборы, в том числе газовые плиты.

«Участились звонки детям от неизвестных людей, которые, представляясь сотрудниками газовой компании, просят включить газ, чтобы якобы проверить исправность системы. На самом деле звонят злоумышленники с Украины! Их цель – организовать взрывы многоквартирных домов», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном паблике «Республика Мордовия».

Родителей призывают удалить номера телефонов детей из свободного доступа. Также требуется проверить аккаунты детей, в каких группах состоит ребенок.