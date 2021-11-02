В Мордовии готовят купели для крещенских купаний

В Мордовии активно готовятся к предстоящему празднику Крещения. В Саранске оборудуют 7 купелей.

Они будут расположены по следующим адресам:

водоем у стадиона «Старт» (Ленинский район);



водоем «Зеленая роща» (Ленинский район);

водоем «Зеленая роща» (Ленинский район);

водоем «Лесное озеро» (Пролетарский район);

водоем «Лесное озеро» (Пролетарский район);

пруд в районе кафе «Огни Саранска» (Октябрьский район);

пруд в районе кафе «Огни Саранска» (Октябрьский район);

пруд в п. Макаровка, ул. Нагорная, 35 (Октябрьский район);

пруд в п. Макаровка, ул. Нагорная, 35 (Октябрьский район);

купель в с. Куликовка, ул. Чапаева, 23 (Октябрьский район);

купель в с. Куликовка, ул. Чапаева, 23 (Октябрьский район);

купель в д. Полянки по ул. Юбилейная (Октябрьский район).

Все официальные купели оборудуют в соответствии с правилами техники безопасности. Там будут безопасные спуски к воде, кабины для переодевания и лавочки, а все желающие смогут согреться горячим чаем. В день проведения мероприятий у прорубей будут дежурить инспекторы ГИМС МЧС России, спасатели, полицейские, медицинские работники, представители органов местного самоуправления и волонтеры.

За несколько дней до начала купаний специалисты осмотрят все участки водоемов, а также проверят соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лед.



Всего для жителей республики будет организовано 65 мест для купания. Руководители районов расскажут о местах купания в своих аккаунтах в социальных сетях.