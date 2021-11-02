В Мордовии готовят купели для крещенских купаний

В Мордовии активно готовятся к предстоящему празднику Крещения. В Саранске оборудуют 7 купелей.
Они будут расположены по следующим адресам:
водоем у стадиона «Старт» (Ленинский район);
Все официальные купели оборудуют в соответствии с правилами техники безопасности. Там будут безопасные спуски к воде, кабины для переодевания и лавочки, а все желающие смогут согреться горячим чаем. В день проведения мероприятий у прорубей будут дежурить инспекторы ГИМС МЧС России, спасатели, полицейские, медицинские работники, представители органов местного самоуправления и волонтеры.
За несколько дней до начала купаний специалисты осмотрят все участки водоемов, а также проверят соблюдение необходимых требований и мер по обеспечению безопасности во время массового выхода людей на лед.
Всего для жителей республики будет организовано 65 мест для купания. Руководители районов расскажут о местах купания в своих аккаунтах в социальных сетях.