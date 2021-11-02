В Саранске 17 и 18 января ограничат движение транспорта

Стало известно, что 17 и 18 января в Саранске будет временно ограничено движение транспорта и исключена стоянка. Об этом предупреждает Администрация города.

Ограничения будут введены на улице Пролетарской (нечетная сторона) и на участке от улицы Советской до улицы Васенко.

«В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период уборки снега и наледи с улично-дорожной сети г. Саранска с 8:00 17 января до 7:00 18 января будет ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств по улице Пролетарской (нечетная сторона) на участке от ул. Советской до ул. Васенко», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).