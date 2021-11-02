В Саранске женщина заключена под стражу по подозрению в убийстве супруга

В Саранске расследуется уголовное дело, фигуранткой которого является 49-летняя местная жительница. Она подозревается в убийстве супруга. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Мордовии.

Преступление было совершено вечером 14 января. Супруги распивали алкоголь, и в какой-то момент во время застолья между ними произошла ссора. Подозреваемая ударила мужа ножом в грудь. Мужчина скончался до приезда скорой.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение, свою причастность к преступлению фигурантка дела не отрицает», – рассказали в региональном Следкоме.