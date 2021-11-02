Как проверить что букмекер является легальным

В данной статье мы расскажем о том что такое легальные онлайн букмекеры и разберемся почему профессиональные игроки считают, что лучшие бк конторы в интернете - это именно официальные компании.

Виды онлайн букмекеров в России

В Российском интернете работают два вида онлайн букмекеров: легальные и офшорные компании. Условия ставок на спорт в них, как и отношения к клиентам, сильно различаются, поэтому важно уметь определять надежные компании и отличать их от офшорных онлайн бк. Далее мы подробнее расскажем про каждую из этих разновидностей онлайн букмекеров, чтобы вы поняли насколько сильны различия между ними и делали ставки только в легальных онлайн бк.

Легальные букмекерские конторы - это официальные онлайн бк, имеющие лицензию и легально принимающие ставки на спорт в интернете. Данные онлайн букмекеры прошли ряд проверок на честность, а так же внесли крупный взнос и страховочный депозит, размером 500 миллионов рублей. Честность игры в подобных компаниях контролируется двумя организациями: ЦУПИС-ом и СРО букмекерских контор. Они следят за тем, чтобы легальные букмекеры давали высокие коэффициенты на исходы своих событий и быстро выплачивали выигрыши. Именно ЦУПИС является гарантом того, что официальные онлайн бк выплатят вам любую сумму выигрыша, при том сделают это быстро. Если легальный букмекер начнет обманывать клиентов, то лишится не только лицензии, но и потеряет страховочный депозит. Хотим отметить, что подобные букмекеры дорожат своей репутацией, лицензией и клиентами, поэтому работают честно.

Офшорные букмекерские компании не контролируются специальными организациями, не вносили страховочный депозит и не проходили проверок на честность. Данные онлайн бк предлагают значительно более низкие, чем у легальных, коэффициенты ставок. Кроме того, они часто задерживают выплаты, отказывают в выдаче выигрышей и блокируют аккаунт выигрывающих клиентов. На сайтах офшорных компаний часто можно встретить игровые автоматы и игры на криптовалюту. Слоты, размещенные в таких букмекерских компаниях, являются подделками, в которых можно регулировать процент отдачи, из-за чего он нередко является минимальным.

Как проверить что онлайн бк является официальной

Убедиться в том, что букмекерская контора работает легально можно на сайте ЦУПИС, где находится список всех официальных онлайн букмекеров России. Сами легальные онлайн бк гордятся наличием лицензии и размещают информацию о ней на своих сайтах.

Так же проверить наличие лицензии можно и на сайте СРО букмекерских контор, где размещен точно такой же список легальных онлайн бк, как и на сайте ЦУПИС.

Преимущества ставок в официальных компаниях

Делая ставки на спорт в официальных онлайн бк, вы получите следующие преимущества:

Гарантия выплат. Вы точно получить свой выигрыш, не зависимо от его размера, т.к. гарантом этого выступает ЦУПИС.

Вы точно получить свой выигрыш, не зависимо от его размера, т.к. гарантом этого выступает ЦУПИС. Быстрый вывод. Ваши заявки на выплату будут моментально обрабатываться и вы будете получать деньги в течение 5-10 минут.

Ваши заявки на выплату будут моментально обрабатываться и вы будете получать деньги в течение 5-10 минут. Высокие к-ты. Коэффициенты ставок на исходы спортивных событий будут включать в себя минимальный процент маржи.

Коэффициенты ставок на исходы спортивных событий будут включать в себя минимальный процент маржи. Множество событий. Вам будет доступен большой выбор спортивных событий для ставок, из различных видов спорта и чемпионатов.

Вам будет доступен большой выбор спортивных событий для ставок, из различных видов спорта и чемпионатов. Выгодные бонусы. Вы будете получать выгодные подарки за пополнение счета, регистрацию и установку мобильных приложений.

Вы будете получать выгодные подарки за пополнение счета, регистрацию и установку мобильных приложений. Быстрое решение споров. В случае возникновения спорной ситуации, вы сможете подать жалобу в СРО букмекерских контор. Сотрудники данной организации проведут проверку и примут решение по вашей жалобе.

Рейтинги и топы легальных букмекеров

Многие авторитетные сайты имеют своих экспертов, хорошо разбирающихся в ставках на спорт и выборе надежных онлайн букмекеров. Данные эксперты составляют рейтинги букмекерских контор, в которые входят лучшие онлайн бк.

Каждый букмекер оценивается по определенным параметрам и получает итоговый балл. Места в рейтинге распределяются от лучшего к худшим, в зависимости от этого балла.