Экс-замдиректора «Мордовской ипотечной корпорации» предстанет перед судом по обвинению в получении взяток

В Саранске завершено расследование уголовного дело, фигурантом которого является бывший заместитель директора по строительству АО «Специализированный застройщик «Мордовская ипотечная корпорация». Он обвиняется в получении взяток.

По версии следствия, обвиняемый в 2021 году неоднократно получал деньги от директора организации. За данное вознаграждение он должен был помогать решать вопросы, которые могли бы возникнуть при исполнении условий договора на выполнение строительно-монтажных работ. Помимо этого, фигурант дела должен был способствовать скорейшему подписанию необходимых документов, в том числе справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ, на основании которых производилась оплата.

Стоит отметить, что взятки передавались в виде стройматериалов, которые обвиняемый использовал при строительстве собственного дома в городе Саранске. Всего таким образом им получено строительных материалов на сумму около 210 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд.