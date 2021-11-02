Мордовия и Китай налаживают сотрудничество: в республике создано отделение Общества российско-китайской дружбы

На базе МГУ им. Н.П. Огарева 30 января состоялось открытие мордовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы. В церемонии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казань Сян Бо, депутат Государственной Думы России, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Общество российско-китайской дружбы существует с 1957 года. За это время оно стало лидером в сфере развития публичной и народной дипломатии между Россией и Китаем. Масса мероприятий, которые проводит общественная организация, направлены на укрепление взаимоотношений и углубление дружбы между народами двух стран. В сентябре минувшего года МГУ им. Н.П. Огарева вступило в общество, что послужило толчком для создания регионального отделения, какие имеются уже в 22 субъектах России.

«Очень значимое событие происходит сегодня в Саранске. Спасибо всем, кто эту идею вынашивал и довел ее до конкретного результата. В России немного университетов имеют такие комплексы, как «Саранск Арена», которые должны служить не только спорту и здоровью, но и международному и общественному сотрудничеству. У нас четкие совместные задачи и в экономике, и в гуманитарном взаимодействии – мы заинтересованы в большом количестве китайских студентов в нашей безопасной республике и всестороннем научном сотрудничестве», - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии подчеркнул, что Мордовия планирует наращивать экспорт из Китая. В период, когда недружественные страны отказывали в сотрудничестве, по ряду направлений поддержка была найдена именно в Китае – по закупке оборудования, преформ для производства оптоволокна. Прочные экономические связи позволили республике не снизить бизнес-активность.

Генеральный консул Китайской Народной Республики в городе Казань Бо Сян отметил, что Мордовия является важным партнёром для Китая. «На фоне значительного развития китайско-российских отношений, партнерства и стратегического взаимодействия открываются важные возможности для сотрудничества между вашей республикой и КНР. Лидеры России и Китая делают акцент на том, что крепкая дружба народов – это источник силы для развития межгосударственных отношений», - подчеркнул Сян Бо.

Вуз уже сейчас реализует много культурных, научных и образовательных проектов совместно с партнерами из КНР. Ректор МГУ им. Н. Н. Огарева Дмитрий Глушко подчеркнул, что открытие нового центра позволит развивать важные для двух государств направления, которые помогут нациям лучше понимать и слышать друг друга.

Заместитель Председателя ОРКД, посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский также отметил, что Республика Мордовия вступает в новую эпоху развития российско-китайского стратегического партнерства.

Экскурсию по фото-выставкам, посвященным 65-летию сотрудничества между народами России и Китая, а также взаимодействию МГУ им. Огарева с образовательными и научными организациями КНР, для гостей провела первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, именитый российский китаевед Галина Куликова. «Москва и Санкт-Петербург – это хорошо, но есть в России такие республики, как ваша – богатая энтузиастами, людьми, готовыми ее развивать, вкладывают душу в дело народной дипломатии. Наши страны должны объединять усилия – когда мы вместе, нам ничто не страшно», - отметила она.