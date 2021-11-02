Дмитрий Поздняков поручил членам кабмина активизировать работу с Молодежным правительством

30 января Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков провел заседание кабинета министров, на котором рассматривались проекты нормативно-правовых актов.

В целях реализации задачи по обеспечению устойчивого роста реальных доходов населения, поставленной Главой Мордовии Артёмом Здуновым, внесены изменения в план мероприятий по повышению производительности труда и заработной платы.

Принято положение о Государственном комитете по тарифам Республики Мордовия в связи с преобразованием Республиканской службы по тарифам. Отметим, к вновь созданному исполнительному органу государственной власти перейдут все полномочия и функции Республиканской службы по тарифам.

Дмитрий Поздняков поручил зампредам и профильным министрам активнее взаимодействовать с членами регионального Молодежного правительства. «Работа с министрами Молодежного правительства должна перейти в практическую плоскость: важно приглашать их для участия в выездных мероприятиях, посещении объектов по курируемым направлениям, рабочих совещаниях», – подчеркнул премьер-министр.