В Мордовии установлено местонахождение и личность матери новорожденных девочек, оставленных ею на улице у частного дома в Краснослободске

МВД Мордовии сообщает о том, что установлено местонахождение женщины, которая оставила на улице новорожденных девочек в Краснослободске. Она находилась в розыске с 29 октября.

Напомним, что в прошлом году местный житель обратился в полицию и сообщил, что возле его дома оставили коробку, в которой находились два младенца. Девочек сразу же доставили в больницу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Для установления обстоятельств произошедшего полицейскими проводился комплекс оперативных мероприятий по розыску подозреваемой. Опрашивались местные жители, медицинские работники, учащиеся учебных заведений. За информацию, способствующую раскрытию преступления, МВД по Республике Мордовия было объявлено вознаграждение», - пояснили в МВД региона.

В результате правоохранители получили информацию о личности матери новорожденных. Ей оказалась 37-летняя жительница одного из районов. Как оказалось, у нее уже есть трое детей.

Было установлено, что женщина не состояла на учете по беременности. Родила девочек она дома. А спустя сутки обратилась с просьбой к родственнице отвезти ее с детьми в какой-либо населенный пункт, чтобы оставить девочек на улице. По словам подозреваемой, с отцом девочек она не проживала. При этом она состоит в браке с другим мужчиной. О беременности и родах она никому не говорила.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.