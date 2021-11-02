Правила прохождения контроля в аэропорту

При планировании посещения той или иной страны в обязательном порядке необходимо заранее получить информацию о том, каким образом проходит контроль в аэропорту. Вместе с тем условия могут существенно отличаться в разных государствах, а потому необходимо получать только актуальную информацию, которая точно поможет в решении данного вопроса.

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