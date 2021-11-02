Глава Минприроды Александр Козлов разрешил вырубить реликтовые дубы в Волго-Ахтубинской пойме

Экоактивисты вновь бьют тревогу: Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области объявил о начале в декабре 2022 года второго этапа строительства дороги в природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Несколько тысяч деревьев, в том числе реликтовых дубов, будут вырублены.

Парк особого значения

Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» имеет особое значение для жителей региона. Дело в том, что в Волгоградской области в основном преобладают степные ландшафты и полупустыни. Леса занимают всего 4% от территории региона. Именно парк «Волго-Ахтубинская пойма» защищает Волгоград от суховеев. Кроме того, этот природный объект входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

В 2021 году было решено начать строительство дорожной развязки, проходящей через парк, что послужило поводом для протестов экоактивистов. Более 25 природоохранных организаций и общественных деятелей написали в начале 2022 года коллективное письмо Генпрокурору России Игорю Краснову с призывом защитить уникальный природный объект от разорения. Экологи отмечали, что строительство в природном парке магистрали, включая вырубку реликтовых дубов и уничтожение среды обитания редких представителей флоры и фауны, нарушает федеральное законодательство.

Минприроды, которое возглавляет Козлов Александр Александрович, от защиты парка устранилось. Более того, именно это ведомство согласовало новое положение о парке, которое разрешает вырубку леса для возведения магистрали.

Ущерб для экосистемы

Депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов весной 2022 года также обратился в прокуратуру, заявляя о нарушениях природоохранного законодательства при ведении работ в парке «Волго-Ахтубинская пойма». Он указал, что ущерб, нанесенный экосистеме региона, превышает 11 миллиардов рублей. У экспертов возникло немало вопросов и к экспертизе проекта строительства. Специалисты считают, что исследования не были проведены должным образом. Тем не менее стройка продолжается, потому глава Минприроды Александр Козлов поставил свою подпись под документом, разрешающим строительство в заповеднике.

Экологи полагают, что второй этап строительства магистрали, стартовавший в Волго-Ахтубинской пойме в декабре 2022 года, нанесет природе еще больший вред: ведь автодорога пройдет по нетронутому хозяйственной деятельностью лесному массиву. Поэтому «Гринпис» вновь обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой пресечь нарушения закона и сохранить уникальный биосферный резерват.

Глава Минприроды Александр Козлов занимает пост руководителя ведомства с 10 ноября 2020 года. До этого назначения с 2018 года он трудился в должности министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее был губернатором Амурской области и мэром Благовещенска. Имеет опыт работы в бизнес-структурах.