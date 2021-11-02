ГИБДД сообщает об ухудшении ситуации на дорогах Мордовии из-за снегопада

В понедельник, 20 февраля, в Мордовии ожидается снегопад. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция республики просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дороге.

В ведомстве пояснили, что из-за погодных условий на дорогах возможно образование наката и обледенения дорожного полотна, следствием которых могут стать заносы автомобилей и повыситься опасность возникновения аварийно-опасных ситуаций.

Поэтому автомобилистов просят неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать опасных и резких маневров.