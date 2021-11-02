СК Мордовии устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погибли многодетная мать с детьми

Стало известно, что днем 19 февраля на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли женщина и 4 детей. Об этом сообщает Следственный комитет Мордовии.

В пресс-службе ведомства рассказали, что возле населенного пункта Большие Ремезенки столкнулись «Лада-Ларгус» и грузовой «Мерседес-Актрос». Женщина и дети в возрасте 6, 10, 11 и 13 лет погибли на месте происшествия. Водитель фуры доставлен в больницу.

В СК по РМ добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Следователи регионального управления СК России инициировали перед прокурором вопрос о передаче уголовного дела из полиции в Чамзинский межрайонный следственный отдел Следственного управления по Республике Мордовия для дальнейшего расследования», – говорится в сообщении.