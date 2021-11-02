Артём Здунов на заседании коллегии Следственного комитета по РМ: «Важно обеспечить максимальное возмещение ущерба за совершенные экономические преступления»

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в расширенном заседании Коллегии следственного управления Следственного комитета РФ по РМ. В присутствии руководителей правоохранительного блока республики обсуждались итоги работы регионального подразделения СК РФ в минувшем году.

Открывая заседание коллегии, руководитель Следственного управления Олег Коробов отметил, что на протяжении нескольких лет на территории республики сохраняется 100%-ный показатель раскрываемости убийств, изнасилований и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших. В результате в 2022 году Следственное управление по республике заняло 5-е место по основным направлениям деятельности в рейтинге регионов Российской Федерации, входящих в ПФО.

Следственному комитету отводится особая роль в борьбе с коррупцией и налоговыми преступлениями. В прошлом году сотрудниками Следственного управления по таким уголовным делам возмещён ущерб на сумму свыше 500 млн рублей. Глава Мордовии отметил, что правительство республики в ходе своей народно-хозяйственной деятельности периодически сталкивается с негативными последствиями преступлений экономической направленности, совершенными в прошлые годы. Эти преступления нередко становятся препятствием в работе нынешнего состава правительства. «Например, когда в залог банку отдают социальные учреждения, а нам нужно инвестировать в него федеральные средства. Работа по раскрытию таких преступлений очень важна, будем её совместно со следственными органами продолжать. Важно стремиться обеспечить максимальное возмещение ущерба, причинённого экономическими и коррупционными преступлениями, добиваясь его реального погашения на досудебной стадии», – подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии обратил внимание на рост в республике, как и по всей стране, киберпреступлений. «В последние годы это направление стало одним из самых проблемных. Атаки идут из недружественных стран, также активизировались банальные мошенники, которые хотят залезть в карман к нашим гражданам», – сказал Глава Мордовии. Специалистам Мордовского госуниверситета будет поручено разработать профилактические продукты для предотвращения подобных преступлений, учитывая и передовые практики следственных органов.

Артём Здунов поблагодарил сотрудников Следственного управления за оперативное реагирование на вопросы, связанные с защитой интересов граждан в социально значимых сферах.

«Вместе с вами мы начали решать вопросы долгов по заработной плате, в том числе удалось ликвидировать просроченную задолженность, существовавшую долгие годы».

Также в числе приоритетных задач на текущий год Глава Мордовии назвал обеспечение жильем детей-сирот. «К сожалению, в «наследство» нам досталась очередь на жилье, сформировавшаяся в прошлые годы, из 1,5 тысяч сирот, которым мы не просто должны – обязаны! - предоставить квартиры», – подчеркнул Артём Здунов.

Также он призвал объединить усилия по обеспечению безопасности детей. «Нам вместе нужно усилить работу по защите несовершеннолетних от преступных посягательств и профилактике подростковой преступности».

Глава Мордовии поблагодарил руководство и сотрудников за конструктивное и плодотворное взаимодействие с учётом того, что в минувшем году пришлось решать новые задачи – обеспечивать законность проведения частичной мобилизации, устанавливать новые меры поддержки военнослужащих и их семей, повышать уровень антитеррористической защищенности и готовности всех служб региона.

«Уверен, что и впредь мы вместе будем успешно выполнять задачи, поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, поддерживать порядок и безопасность на территории нашей республики», – сказал Артём Здунов.