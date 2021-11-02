Итоги туристического года в Мордовии — экскурсионный поток в республику увеличился на 30 %

Минувший год для Мордовии стал годом увеличения туристского потока: появились новые точки притяжения для туристов, выросло количество и качество событийных проектов. Первого февраля в Доме Республики подвели итоги 2022 года в сфере туризма и обсудили планы на предстоящий период. За год в республике прошло более 500 мероприятий, среди которых конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» «Мастера гостеприимства», Сабантуй, «Молодые профессионалы» и другие. На 25 % увеличилось число постояльцев в отелях, на 30 % - экскурсионный поток в республику. Лидерами по посещаемости стали музей им. С.Д. Эрьзи, Краеведческий музей и «Мордовское подворье», заповедник им. П.Г. Смидовича и национальный парк «Смольный».

Важно, что республика вышла на допандемийный уровень по въездному потоку туристов. Сформирован реестр из 55 базовых туристских и экскурсионных маршрутов по Мордовии. Среди них авторские экскурсии, маршруты региональных и российских туроператоров. Статус национального турмаршрута России в минувшем году присвоен туру выходного дня «Зов торамы». Это позволяет проекту претендовать на федеральную поддержку. За последние два года инвесторами в республике открыто семь баз отдыха. Это горнолыжный комплекс «Каменка» в Атяшевском районе, база отдыха «Акшовская усадьба» – в Старошайговском, база отдыха «Карнай» – в Кочкуровском.

Планы на текущий год по развитию туризма в Мордовии связаны с проведением масштабных мероприятий и совершенствованием туристической инфраструктуры. Большое количество гостей – по прогнозам организаторов свыше 50 тысяч – ожидается на молодежном фестивале «Мы вместе!» и всероссийском форуме угро-финских народов, проведение которых запланировано в республике на август текущего года. В октябре Саранск примет полуфинал Всероссийской премии событийного туризма.

Мордовия вошла в число 44 регионов, которые получат федеральную грантовую поддержку на благоустройство пляжей и оснащение национального туристического маршрута – на поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма планируется направить порядка 84 млн руб. федеральных средств. По утвержденным стандартам будут обустроены пляжи – включая приобретение оборудования, снаряжения, инвентаря, экипировки, строительство детских и спортивных зон отдыха, пунктов питания. Речь идет об объектах пляжного отдыха как в городском округе Саранск, так и в районах республики. Свои предложения внесли главы Большеберезниковского, Ичалковского, Старошайговского, Рузаевского, Кочкуровского и Темниковского районов.

Часть проектов поможет улучшить инфраструктуру на национальном туристском маршруте «Зов торамы». Этот тур выходного дня с посещением Саранска, с. Подлесная Тавла и с. Старая Теризморга включен в национальные маршруты России.

Артём Здунов поставил задачу – вовлекать в туристическую сеть Мордовии все муниципальные районы: «В каждом есть что показать, где побывать, есть своя «изюминка» – важно её найти и оформить как место, притягательное для туристов».