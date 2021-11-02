В Мордовии продолжается капитальный ремонт домов

В 2022 году в Мордовии на 100 % выполнена программа капитального ремонта МКД. Проведено почти 500 видов работ, которые охватили 306 многоквартирных домов. Оператор и подрядчики столкнулись с различными сложностями, в том числе с удорожанием материалов. Но региональная система капремонта смогла адаптироваться к новым условиям – все работы по заявленным объектам удалось выполнить.

«Прошедший год был одним из самых насыщенных за последние годы. Региональный оператор выполнил рекордное количество крыш (особенно скатных) и инженерных сетей», – отметил директор НО «Республиканский фонд капремонта МКД» Дмитрий Терняев.



Работы продолжаются. Они не прекращаются даже зимой. Сейчас сразу на нескольких домах в Саранске идет замена скатной кровли. Перемены стали возможны за счет взносов на капитальный ремонт, которые жильцы домов сдавали регулярно и добросовестно. Стоит отметить, что капремонт проводится не только в домах регионального оператора, но и в тех, у которых заведены специальные счета.