В Мордовии продолжается реализация программы «Земский доктор»

Благодаря программе «Земский доктор» медицинские учреждения Мордовии продолжают пополняться новыми кадрами. Недавно одной из участниц программы стала участковый врач-терапевт Анастасия Дергунова. В ноябре прошлого года она переехала из Саранска в Чамзинский район и устроилась на работу в поликлинику Комсомольской центральной районной больницы.

«Я с детства мечтала стать врачом, поэтому выбор профессии был очевиден. В 2020 году я окончила медицинский институт МГУ имени Н.П. Огарева. Работала в операционном блоке Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова, затем - в поликлинике при больнице. А потом решила стать участницей программы «Земский доктор» и очень рада, что у меня все получилось», – рассказывает Анастасия Дергунова.

По словам молодого специалиста, освоиться на новом месте ей помогают коллеги.

«Коллектив здесь отличный! – добавляет Анастасия Дергунова. – У работы в поселке есть своя специфика. Для меня работать врачом в районе гораздо интересней, чем в городе».

Стоит отметить, что за последние 5 лет благодаря программе «Земский доктор» в Комсомольскую центральную районную больницу пришли работать 20 врачей: терапевты, хирург, уролог, онколог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог и отоларинголог. Также в этом медицинском учреждении работают 5 молодых специалистов – участников программы «Земский фельдшер».