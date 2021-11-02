Спидвей – для всех: на «Старте» прошли показательные выступления по мотогонкам на льду

Легкий морозец, яркое зимнее солнце, играющее на ледовой дорожке, трассы для мотогонок и живые эмоции юных любителей спидвея – все это происходило на стадионе «Старт» 6 февраля. В понедельник здесь состоялись показательные выступления сборной команды Мордовии по мотогонкам на льду, организованные по инициативе Главы Мордовии Артёма Здунова. Их зрителями стали дети из семей, приехавших в Мордовию с территорий Донбасса, участников специальной военной операции, воспитанники Ялгинского центра помощи детям, оставшиеся без попечения родителей, а также учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей.

Отметим, что неделю назад в Саранске после перерыва в 13 лет снова прошли официальные соревнования по спидвею – этапы чемпионата и кубка России среди команд высшей лиги. Мордовия всегда славилась мотогонками на льду – их в республике любили и продолжают любить. Несколько десятилетий Саранск был мировым центром ледового спидвея. Республика воспитала чемпионов России, Европы и мира.

Новый виток мотогонкам на льду в республике дал Глава Мордовии Артём Здунов, возродив немного забытый, но по-прежнему любимый и зрелищный вид спорта. В 2021 году и феврале 2022 года в Саранске и Рузаевке прошли показательные выступления по ледовому спидвею, а в январе этого года Мордовия приняла первые этапы всероссийских соревнований. В феврале «Старт» примет вторые этапы чемпионата России и кубка России в командных соревнованиях.

Сегодня на стадионе заезды спортсменов мотоклуба «ДОСААФ – Мордовия» и центра технических видов спорта им. Анатолия Миндрова прошли для ребят, многие из которых слышали или уже бывали на соревнованиях по мотогонкам на льду. А для некоторых эти выступления стали знакомством со спидвеем – захватывающим и напряженным спортом.

По завершении заездов ребятам была предоставлена уникальная возможность – пообщаться с мотогонщиками, поближе рассмотреть их технику и спортивную экипировку, сфотографироваться с легендами спидвея. Ребята с интересом и восхищением рассматривали не только «боевых коней» спортсменов, но и другую технику, представленную для знакомства с мотоциклетным спортом. Согреться после зрелища на ледовой трассе помогли горячий чай и пирожки.

Показательные выступления посмотрел и Артём Здунов вместе с Президентом федерации тенниса России, членом исполкома Международного Олимпийского комитета, почетным гражданином Республики Мордовия Шамилем Тарпищевым.