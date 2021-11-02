Директор муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» ответил на вопросы жителей

Шестого февраля в паблике "ВКонтакте" «Республика Мордовия» на вопросы граждан отвечал директор муниципального предприятия «Саранскгорводоканал» Юрий Шохин.

За последний месяц Центр управления регионом РМ зафиксировал порядка 200 обращений, касающихся качества воды. Например, проблемы с водой горожане испытали в конце января – начале февраля, когда «Саранскгорводоканал» проводил ремонтные работы на Водопроводной насосной станции Пензятского водозабора. Юрий Шохин подчеркнул, что жителям Химмаша, Ремзавода, микрорайона Юбилейный и поселка Гагарина (Цыганского) сделают перерасчет за предоставление некачественной услуги холодного водоснабжения 31 января – 3 февраля. Перерасчет будет произведен в феврале и отразится в квитанциях, которые потребители получат в марте.



Юрий Шохин напомнил, что водоснабжение Саранска производится из артезианских скважин. С учетом того, что за последние несколько десятков лет транспортировка воды идет по одним и тем же трубопроводам, которые полностью не заменены, на некоторых участках вода может загрязняться. Также это происходит во время ремонтных работ. Однако все скважины «Саранскгорводоканал» регулярно мониторит совместно с Роспотребнадзором. Такая работа показывает, что вода подходит под все санитарные нормы. Проблемы возникают при ее транспортировке.

Во время прямого эфира директор «Саранскгорводоканала» отметил, что за последние три года в Саранске удалось заменить более 55 километров магистральных водоводов. В этом году планируется обновить около 20 километров. Соответствующие работы планируется провести в поселке Озерный по ул. Молодежная; по ул. Терешковой (от ул. Титова до ул. Ботевградской); в районе Арбитражного суда; по пер. Дачный (от ул. Титова до ул. Ст. Разина), по ул. Пушкина. Также запланирован капремонт водопровода по ул. Дальняя.

«Тариф, который утвержден с 1 декабря 2022 года, позволит увеличить количество мероприятий по замене трубопровода, насосных групп и т. д. Это поможет уйти от аварийных ситуаций и повысить качество воды», – отметил Юрий Шохин.