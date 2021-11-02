В Саранске ведется строительство коррекционной школы-интерната

6 февраля Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков побывал на строительных площадках Саранска.



Вместе с министром строительства и архитектуры Алексеем Гришакиным премьер-министр осмотрел площадку под строительство школы в юго-западной части столицы Мордовии. Отметим, в этом районе Саранска ведется активное жилищное строительство и новая образовательная организация просто необходима. Возведение школы на 800 мест запланировано на ближайшие годы.



Также Дмитрий Поздняков ознакомился с ходом строительства Саранской специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната. Возведение социально значимого объекта, которое было начато в 1990 годы, планируется завершить в текущем году. В рамках Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на завершение работ на этом объекте выделено более 300 миллионов рублей.



В новой коррекционной школе обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будет организовано с дневной и интернатной формами пребывания.