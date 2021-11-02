Результаты Всероссийской переписи населения-2020 в Мордовии обсудили в Доме Республики

Глава Мордовии Артём Здунов заслушал доклад руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМ Ии Парамоновой об итогах 12-й Всероссийской переписи населения-2020, которая впервые прошла в цифровом формате осенью 2021 года. В течение прошлого года шла обработка данных, полученных в результате мероприятий переписи, сейчас они официально опубликованы. Республика показала один из лучших результатов в России по прохождению переписи через единый портал Госуслуги – электронно это сделали более 23 % населения.

Численность населения республики составила 783 552 человека: 63,3 % - городские жители, 36,7 % - сельские. Прирост населения зафиксирован в городском округе Саранск. Как и по всей стране, в нашей республике заметна урбанизация населения – сельские жители переселяются в города.

В Мордовии, как и в целом по России, численность женщин превышает численность мужчин: в республике на каждую 1000 мужчин приходится 1158 женщин. Средний возраст жителей региона составил 43,2 года.

Перепись зарегистрировала – в Мордовии проживает 90 национальностей. Среди них более 400 тысяч – русские, почти 291 тысяча – мордва, около 40 тысяч – татары.

В России проживает почти 485 тысяч мордвы, 60 % которых – это жители нашей республики. Среди регионов страны по количеству мордвы лидируют Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская и Московская области, а также Татарстан и Башкортостан. Мордва на шестнадцатом месте по численности населения среди народов России и первые среди родственных угро-финских народов.

ВПН-2020 показала, что почти для 46 % населения единственный источник доходов – заработная плата. Сохраняется тенденция повышения уровня образования и мужчин, и женщин. В Мордовии около 2,5 тысячи кандидатов наук и 354 доктора наук.

В 2021 году в республике было зафиксировано более 347 тыс. частных домохозяйств, в которых проживало почти 775 тыс. человек. По сравнению с ВПН-2010 среднее число членов домохозяйства в республике уменьшилось, почти в 65 % случаев в домохозяйстве проживает один-два человека.

За десятилетие между переписями на 12,2 % снизилось число людей, никогда не состоявших в браке, на 26,2% выросло число разведенных. Число женщин фертильного возраста по сравнению с прошлой переписью в Мордовии снизилось, при этом почти у 54 % женщин первые дети появляются в возрасте 20-24 лет.

Из почти 667 тыс. человек в возрасте 15 и более лет экономически активными были более 53 %, из них около 53 % - занятые в экономике региона, и лишь 0,5 % - безработные. Более 40 % населения относятся к экономически неактивным.

«Полученные данные уникальны, поскольку перепись населения – это единственный достоверный источник информации о численности, национальном составе, владении языками, семейной структуре и уровне образования граждан, миграции трудовых ресурсов. На основе этой информации в течение последующего десятилетия госорганы будут планировать бюджеты всех уровней, внедрять социальные проекты, которые повлияют на качество жизни каждого жителя страны», – подчеркнула Ия Парамонова.

Глава Мордовии заострил внимание на нескольких направлениях, среди которых особенно важны демография и трудовые ресурсы.

«Нужно всесторонне проанализировать данные переписи по направлениям, которые для нас сейчас актуальны: это количество трудоспособного населения и его вовлечение в экономическую жизнь региона, а также аспекты, которые влияют на рождаемость. Мы должны сравнить эти данные с показателями в других регионах, схожих с нашим, взять за пример лучшие практики для решения проблемных вопросов», – подытожил Артём Здунов.