Артём Здунов и Валерий Кияйкин обсудили итоги работы судебной системы Мордовии в минувшем году

Глава Мордовии Артём Алексеевич Здунов провел рабочую встречу с Председателем Верховного суда республики Валерием Михайловичем Кияйкиным. Обсуждались итоги работы судебных органов республики в 2022 году, а также вопросы, связанные с обеспечением деятельности мировых судов.

Судами общей юрисдикции и мировыми судьями республики в прошлом году рассмотрено около 150 тысяч гражданских, административных дел и материалов, почти 38 тысяч дел об административных правонарушениях. В порядке гражданского судопроизводства судами республики и мировыми судьями рассмотрено 123,7 тысячи дел, судебные приказы вынесены по 70% дел. Основными категориями продолжают оставаться споры, связанные с применением жилищного законодательства, с правом собственности на землю и землепользованием. Наблюдается снижение количества дел по спорам, возникающим из трудовых и семейных правоотношений.

В порядке административного судопроизводства рассмотрено более 26 тыс. дел и материалов, с вынесением решения – 25,6 тыс. дел, из них – почти по 25 тыс. требования удовлетворены. Всего сумма удовлетворенных требований по административным делам составила более 200 миллионов рублей, госпошлина в доход государства превысила 10 млн рублей.

Судебными органами рассмотрено 3320 уголовных дел и более 21,5 тыс. материалов. В сравнении с 2021 годом количество оконченных производством уголовных дел уменьшилось на 10,9%. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 2867 лиц, оправдано – 12 лиц.

В ходе встречи речь также шла об увеличении нагрузки, размещении судебных участков мировых судей и условиях их работы. В 2022 году проведена большая работа по обеспечению помещениями судебных участков мировых судей. На протяжении двадцати лет мировые судьи не имели собственных помещений. В минувшем году условия работы улучшены в Атяшевском, Ичалковском, Ковылкинском и Чамзинском районах. Из республиканского бюджета на эти цели было направлено 110 млн рублей.

Напомним, что в Послании Госсобранию Глава Мордовии поставил перед Правительством задачу обеспечить аналогичные условия работы для мировых судей судебных участков Краснослободского, Рузаевского районов и Октябрьского района г. Саранска, а также провести капитальный ремонт здания, в котором размещены мировые судьи Лямбирского района.