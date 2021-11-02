В Мордовии одна из самых низких по стране процентных ставок по ипотеке

В едином Институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ рассказали о развитии жилищного строительства в субъектах Приволжского федерального округа.

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В ходе онлайн-конференции и. о. директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Сергей Сумин отметил, что в прошлом году в 6 поволжских регионах ДОМ.РФ вовлёк в оборот под строительство жилья и других объектов 25 участков общей площадью 51,3 га. Самая большая доля из них в 33,5 га — в Мордовии.

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«Развитие неиспользуемых федеральных участков и объектов позволяет инвесторам на выгодных условиях получить тщательно подготовленные к застройке площадки. Более того, Институт развития предлагает застройщикам и регионам комплекс механизмов, которые позволяют ускорить выход на площадку, снизить издержки по проекту, увеличить темпы ввода жилья, превращать неиспользуемые территории в новые «точки роста» экономики», — пояснил Сергей Сумин.

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Также Мордовия одна из первых в ПФО полностью перешла на работу с эскроу счетами для расчетов по договорам участия в долевом строительстве жилья.

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Об этом сообщила заместитель руководителя аналитического центра Дом.РФ Екатерина Власова.

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«В Поволжье 93% всего жилья строится с применением счетов эскроу. Это несколько больше, чем в России в целом. В некоторых регионах переход в эскроу уже полностью завершен. Это Республики Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртская и Чувашская Республики, а также Оренбургская область. Здесь проникновение механизма эскроу составляет уже 100%», — отметила Екатерина.

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Застройщик может воспользоваться денежными средствами на эскроу-счетах только после ввода дома в эксплуатацию. До этого момента строительные компании используют кредиты, полученные в банке.

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В случае, если застройщик не завершает строительство, средства с эскроу-счетов возвращаются гражданам. Данная система позволяет создать дополнительные гарантии для участников долевого строительства.

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Стоит отметить, что в Мордовии одна из самых низких по стране процентных ставок по ипотеке. Она равна 6,54%. В целом по России ипотечный кредит можно оформить под 7,15%, в регионах ПФО – 7,52%.