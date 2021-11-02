Артём Здунов принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению «Образование»

Помощник Президента России, Секретарь Государственного Совета Игорь Левитин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев в режиме видеоконференции провели заседание комиссии Госсовета по направлению «Образование». В заседании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, представители федеральных и региональных органов государственной власти, муниципалитетов, а также бизнес-сообщества. Глава Мордовии Артём Здунов поделился опытом региона по организации школьного питания.



Во вступительном слове Игорь Левитин отметил, что в условиях санкционного давления и внешних угроз при проведении специальной военной операции трансформация системы среднего профессионального образования должна проходить с учётом потребностей экономики страны для ускоренного развития отечественной промышленности.



Председатель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Михаил Развожаев информировал о возросшем интересе школьников к рабочим профессиям, а также о принимаемых мерах по подготовке кадров под потребности приоритетных направлений промышленности в связи с ориентацией на импортозамещение.



Глава Мордовии Артём Здунов, возглавляющий рабочую группу «Организация питания школьников», рассказал о работе, которая ведется в рамках комиссии Госсовета. Особое внимание обращается на безопасность и качество питания детей, инфраструктуру и материальную базу школ, и конечно, современные формы организации питания. В 2021 и 2022 году по поручению Президента России в столице Мордовии прошли всероссийские родительские собрания, в которых приняли участие все регионы страны. Главная цель – обратная связь: правильно ли организован процесс школьного питания, качественный ли продукт получают дети. Артём Здунов поблагодарил Министерство просвещения РФ за взаимодействие.



Он также обозначил проблемные вопросы: «Это кадровое обеспечение предприятий питания в социальной сфере. В России более 120 тысяч столовых в школах, детских садах и медицинских учреждениях, где трудится более 500 тысяч специалистов. При этом средний возраст работников близок к пенсионному, низкий уровень оплаты и условия труда, не привлекают в эту сферу молодежь. Нет достойной целевой отраслевой подготовки в системе профобразования», – отметил руководитель рабочей группы.



Артём Здунов привел положительные примеры: в Северной Осетии-Алании разработали программу специализации «Повар социальных учреждений», в Мордовии одну из компетенций финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» провели именно для персонала и поваров социальных учреждений.



Опыт регионов доказывает эффективность опоры на местных товаропроизводителей – в Мордовии, например, 82% продуктов для школьного питания от местных производителей. Кроме того, в республике работают короткие обучающие программы совместно с работодателями, благодаря чему все этапы изготовления продукции и технологические процессы обеспечены квалифицированными кадрами. Результат – поддерживается качество продукции. На базе «Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности» отработана модель триального обучения – практика размещена на платформе АСИ «Смартека».



Было отмечено, что положительных результатов Мордовии помогает достигать участие в федеральном проекте «Профессионалитет»: «Мы переоснастили техникумы. К этому процессу подключились и ведущие предприятия питания и пищевой промышленности. Сейчас учебные организации представляют собой высокотехнологичные институты, куда пойдут учиться – здесь приятно получать знания, достойные стипендии, отлажен механизм трудоустройства. В Мордовии уже два профильных колледжа в этом кластере».



Состоялся также обмен мнениями о реализации федерального проекта «Профессионалитет», обсуждались предложения по совершенствованию нормативной базы.



Игорь Левитин поручил проработать вопрос подготовки кадров для приоритетных отраслей промышленности в новых условиях и составить конкретные предложения для включения их в доклад к заседанию Государственного Совета.