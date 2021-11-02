В Доме Республики обсудили вопросы безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры

Глава Мордовии Артём Здунов 8 февраля в режиме ВКС провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Обсуждались вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.



В обсуждении приняли участие Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков, первый вице-премьер Игорь Фрейдин, руководители Госкомитета по транспорту, министерства энергетики и ЖКХ, Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте.



Было отмечено, что взаимодействие региона и магистрали по вопросам транспортной безопасности осуществляется в постоянном режиме, в ноябре прошлого года начальник Куйбышевской железной дороги посещал Мордовию с рабочей поездкой и вместе с Артёмом Здуновым осматривал объекты, требующие повышенного внимания.



На совещании стороны детально обсудили дальнейшие планы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, в том числе на станциях Саранск и Рузаевка. Глава Мордовии подчеркнул: эти вопросы сейчас должны быть на самом жестком контроле, все принятые решения по усилению защищенности объектов должны оперативно исполняться.