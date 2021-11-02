Мордовия продолжит сотрудничество с АФК «Система»

9 февраля состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с членами делегации АФК «Система», находящейся в республике с рабочим визитом.

Обсуждалось взаимодействие в части использования научно-производственных площадок Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева для расширения кадрового потенциала компании.

Было отмечено, что выпуск высокотехнологичной продукции предполагает привлечение на производство высококвалифицированных кадров. В ходе визита в Мордовию гости побывали на нескольких площадках университета, где ознакомились с имеющимися разработками, часть которых имеет реальные перспективы интеграции в действующие производственные процессы.

Обозначенные направления будут более детально проработаны в ближайшее время, стороны высказали заинтересованность в совместной работе по расширению производственной линейки компании, увеличению мощностей за счёт региональных площадок.