Артём Здунов провел заседание оперативного штаба

9 февраля в Доме Республики состоялось очередное заседание оперативного штаба - его провел Глава Мордовии Артём Здунов. Участники штаба обсудили организацию в регионе мер по гражданской обороне и защите населения, а также материальному и техническому обеспечению мобилизованных граждан и социальной поддержке их семей.

Кроме того, на оперштабе рассмотрели вопросы, связанные с мерами безопасности в системе газоснабжения населения. Глава республики напомнил об участившихся в регионах страны случаях взрыва газа в жилых домах и поставил задачу усилить бдительность на всех уровнях. «Здесь основной упор должен быть на муниципалитеты, на домкомы, на ТСЖ, - подчеркнул Артём Здунов. - Надо обратить внимание на тех, кому сдают квартиры, особенно посуточно. У нас бессистемная сдача квартир идет. Сейчас мы себе точно этого позволить не можем - чтобы кто-то заехал, включил газ и уехал».

Также на заседании штаба обсудили вопросы формирования военного учебного центра при МГУ имени Н.П. Огарева и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».