В Республике Мордовия сократилась задолженность потребителей природного газа

По итогам 2022 года просроченная дебиторская задолженность потребителей природного газа в Республике Мордовия сократилась на 14,5 млн рублей (на 5,1%) и на 1 января текущего года составила 269,9 млн рублей.



Сокращение задолженности стало результатом комплекса мероприятий, которые включают претензионно-исковую работу.



В 2022 году в отношении организаций-должников в суды направлено 384 иска и заявления о выдаче судебных приказов на сумму 623,1 млн рублей. Арбитражными судами удовлетворены требования «Газпром межрегионгаз Саранск» на 323,2 млн рублей. Всего с должников взыскано 475 млн рублей, в том числе по искам за предыдущий период.



Кроме того, поставщиком природного газа в отношении 3 899 абонентов – физических лиц были поданы заявления о выдаче судебных приказов на 17,9 млн рублей. Из этой суммы абонентами добровольно и в порядке исполнительного производства оплачено 2,9 млн рублей. В течение 2022 года также погашена задолженность за предыдущие периоды в сумме 4,2 млн рублей.



«По итогам 2022 года нам удалось добиться сокращения просроченной дебиторской задолженности потребителей, в том числе организаций-банкротов, чей долг в рамках конкурсного производства сократился на 17,5 млн рублей», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» и АО «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов.