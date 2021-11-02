В Мордовии развивается туристический сектор

В декабре 2022 года – начале января 2023 года в Волго-Вятском макрорегионе отмечалось улучшение ситуации в сфере услуг. В частности, заметно увеличился спрос на внутренний туризм. Об этом говорится в февральском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Как и в целом по Волго-Вятке, в Мордовии увеличился турпоток. Приток туристов в республику на новогодних каникулах обеспечили праздничные проекты. По данным опросов предприятий, которые проводит Банк России, в Мордовии в рамках одного из межрегиональных проектов только за один январский день побывали более 320 человек из регионов Приволжского федерального округа.

Кроме того, особой популярностью среди жителей и гостей республики во время новогодних праздников пользовался горнолыжный отдых. Посещаемость одного из горнолыжных курортов только в первые дни нового года составила почти треть от побывавших здесь за весь 2022 год. Во многом на это повлияло развитие инфраструктуры комплекса: открытие новых трасс, подъемника, расширение ассортимента проката и мест размещения.

Проведение в Мордовии различных культурных и туристических мероприятий, а также развитие соответствующей инфраструктуры способствовали росту загрузки отелей республики. В 2022 году в целом заполняемость гостиниц выросла по сравнению с 2021 годом и достигла допандемийного уровня.

Подробнее о ситуации в туризме и других отраслях российской экономики можно узнать из февральского выпуска доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Важным источником информации для доклада является мониторинг более 14 тыс. нефинансовых предприятий, проводимый Банком России. Он представляет оперативные данные о развитии отраслей экономики во всех регионах страны.