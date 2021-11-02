Мордовия развивает сотрудничество с Индией

10 февраля 2023 года в Москве состоялась встреча и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Ивана Горина с первым секретарем экономического и коммерческого крыла Посольства Республики Индии в Российской Федерации Шри Ведом Пракашем Сингхом.

В ходе встречи Иван Горин проинформировал индийскую сторону о заинтересованности Мордовии в развитии сотрудничества с индийскими партнерами, а также представил республиканские компании, продукция которых может быть востребована в Республике Индия. Это в основном крупные промышленные предприятия – УК «РМ Рейл», ГК «Оптикэнерго», ЗАО «Плайтерра», ООО «Оптиковолоконные системы» и др. производители. Сделан особый акцент на продвижение продукции республиканских товаропроизводителей на внутренний рынок Индии.

Стороны обменялись мнениями по вопросам углубления сотрудничества в различных сферах. Так, были обсуждены вопросы сотрудничества резидентов ТОСЭР с индийскими агропромышленными холдингами с целью замещения продукции, ранее закупаемой из западных стран, а также проведения b2b-встреч в рамках запланированных визитов индийских компаний в течение года.

Достигнута договоренность в установлении контактов с потенциальными индийскими инвесторами в рамках реализации Соглашения с Конфедерацией индийской промышленности со стороны конфедерации, а также иных институтов поддержки бизнеса Индии.

Были обсуждены вопросы продолжения реализации совместных проектов в гуманитарной и образовательной сферах. На сегодняшний день в крупнейшем ВУЗе Мордовии – МГУ им. Н.П. Огарева на медицинском факультете обучаются 708 студентов из Индии, а это самая многочисленная группа иностранных студентов в университете.

Во встрече также принимали участие заместители министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия Петр Анашкин и Алексей Бабаев.