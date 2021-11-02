Артём Здунов доложил Владимиру Путину о развитии проекта по производству оптоволокна в Саранске

Президент России Владимир Путин 15 февраля в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства. В числе актуальных текущих вопросов обсуждалось развитие производства оптоволокна в России.

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров доложил о работе российской компании «Оптиковолоконные системы» из Саранска, являющейся единственным производителем оптоволокна для телекома на всем пространстве ЕАЭС. «На этапе становления производства предприятие получило поддержку через Фонд развития промышленности. Это позволило увеличить производственные мощности до 4 млн км волокна в год, закрыть практически половину потребностей страны. Инвестпроект АО «Оптиковолоконные системы» по расширению производства оптоволокна в РФ потребует вложения 20 млрд рублей, компания может получить субсидию в размере 25% от привлеченного под него кредита», – сказал вице-премьер.

По словам Дениса Мантурова, инвестпроект состоит из двух этапов. В частности, для перехода на полный цикл производства оптоволокна планируется построить завод по выпуску заготовок – преформ для действующего производства. На втором этапе, при наличии соответствующего спроса, планируется расширение мощности действующего производства до 10 млн км.

Глава Мордовии Артём Здунов проинформировал Президента страны о том, что в 2021 году загрузка предприятия была увеличена до 90%. Вместе с тем из-за прекращения поставок из-за рубежа завод испытывал определенные сложности. Артем Здунов подчеркнул, что вопрос запуска отечественного производства заготовок для вытяжки оптического волокна очень актуален.

«На сегодняшний день мы уже ведем проектирование завода, выделен земельный участок, проработаны вопросы обеспечения предприятия инфраструктурой. Предложенный Минпромторгом России вариант финансирования проекта мы полностью поддерживаем. На уровне республики проект будет включен в перечень приоритетных, что обеспечивает региональные налоговые льготы. На базе Мордовского государственного университета мы создали профильную кафедру, поэтому проблем с кадрами тоже не будет. Совместно с Минпромторгом ведем работу по созданию профильного центра исследований и разработок, чтобы использовались отечественные технологии. Заключение специального инвестиционного контракта с участием республики существенно облегчит реализацию проекта. Соответствующая заявка с Минпромторгом готовится».

Президент РФ поддержал реализацию проекта. «Отлично. Сделаем, нишу закроем еще одну», – сказал Владимир Путин.